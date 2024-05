U PETAK U KRUŠEVCU OBLAČNO SA LOKALNIM PLJUSKOVIMA, TEMPERATURA DO 25°C

U petak u Kruševcu promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima. Temperatura malo veća nego u četvrtak. Vetar ujutru slab promenljiv, a popodne slab severoistočni. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna do 25°C.

U subotu pretežno sunčano i toplije sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Samo će na jugozapadu i jugu Srbije biti uslova za pojavu lokalnim pljuskova sa grmljavinom kasnije popodne. Vetar slab južni i jugoistočni, u Košavskom području umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 15°C, a maksimalna od 25°C do 28°C. Uveče na jugozapadu i jugu Srbije povremena kiša. Temperatura u 22h od 16°C do 21°C.

U nedelju pretežno sunčano i umereno toplo na severu i istoku, a na jugozapadu i jugu Srbije oblačnije sa kišom i lokalnim pljuskova povremeno. Početkom iduće sedmice slično vreme.