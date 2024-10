U PETAK OBLAČNO SA KIŠOM I PLJUSKOVIMA, TEMPERATURA 22°C

Na severu i zapadu Srbije u petak ujutro kiša koja će tokom dana prestati. U ostalim krajevima kiša, pljuskovi i grmljavine, koji će u južnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji ponegde biti i izraženiji uz količinu padavina od 20 do 40 mm. Vetar umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 18°C, a najviša od 11°C do 25°C.

U Kruševcu oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperature 13, najviša dnevna 22°C.

Za vikend umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u subotu ujutru kada se intenzivnije padavine očekuju još samo na jugoistoku zemlje.