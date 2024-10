U NEDELJU OBLAČNO SA KIŠOM, OD PONEDELJKA SUNČANO I TOPLIJE

U nedelju u Srbiji mereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim u centralnim i južnim krajevima. Kasnije posle podne i uveče iznad većeg dela prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 13, a najviša dnevna od 15 do 21 stepen. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%. Količina padavina veća od 10 l/m² za 3h, verovatnoća 80%.

U Kruševcu u nedelju oblačno sa mogućim pljuskovima, dnevna temperatura oko 17°C.

U ponedeljak u Srbiji ujutro i delom pre podne mestimično magla i niska oblačnost. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, na istoku Srbije umeren do jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša od 18 do 23 stepena.

U Kruševcu u ponedeljak sunčano i toplije, dnevna temperatura oko 23°C.

U utorak u Srbiji ujutro hladno, po kotlinama i dolinama mestimično magla. U toku dana pretežno sunčano i toplije, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, koji će krajem dana u donjem Podunavlju i na jugu Banata biti u pojačanju. Najniža temperatua od 5 do 12, a najviša od 23 do 26 stepeni.

U Kruševcu u utorak sunčano, uz razvoj oblačnosti, ali toplije nego u ponedeljak, dnevna temperatura oko 26°C.

U sredu u Srbiji novo prolazno naoblačenje s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar u skretnju na slab do umeren severozapadni. Najniža temperatua od 7 do 16, a najviša od 22 do 25 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.

U Kruševcu u sredu sunčano, uz razvoj oblačnosti, dnevna temperatura oko 23°C.