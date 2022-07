U NEDELJU I PONEDELJAK PRIJATNO TOPLO, ISPOD PROSEKA ZA JUL

U nedelju malo toplije sa sunčanim periodima i prijatnom dnevnom temperaturom ispod proseka za jul. Dnevni razvoj oblaka može usloviti ređu pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom, pre svega na zapadu i jugozapadu Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 11°C do 17°C, a maksimalna od 24°C do 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 20°C.

U nedelju u Kruševcu umereno toplo sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 28°C.

U ponedeljak relativno sveže za ovo doba godine i prijatna temperatura. U toku dana duži sunčani periodi uz lokalni razvoj oblaka sa vrlo malom šansom za retku pojavu kratkotrajne kiše. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 15°C, a maksimalna od 23°C do 27°C. Uveče suvo i sveže. Temperatura u 22h od 15°C do 19°C.

U ponedeljak u Kruševcu duži sunčani periodi i prijatna temperatura, ispod proseka za ovo doba godine. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna oko 27°C.

U utorak sveže jutro i manji porast dnevne temperature uz prijatno vreme, bez vrućine. Tokom dana sunčani periodi i dnevni razvoj oblaka sa mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne, pre svega na jugozapadu Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 15°C, a maksimalna od 24°C do 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 20°C.

U sredu sledi dalji manji porast temperature, ali i dalje prijatno, bez velike vrućine. Tokom dana uz duže sunčane periode i slab dnevni razvoj oblaka. Od četvrtka se ponovo očekuje vrućina.