U NEDELJU I PONEDELJAK OBLAČNO SA POVREMENOM KIŠOM

U nedelju pretežno oblačno sa povremenom kišom uz neznatno veću temperaturu nego u subotu, ali i dalje hladnije od proseka. Mogući su samo kratkotrajni sunčani intervali. Na planinama iznad 1200 mnv će padati sneg povremeno. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 5°C, a maksimalna od 8°C na severu do 12°C u Negotinu. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22 sata od 4°C do 8°C.

U nedelju u Kruševcu pretežno oblačno sa povremenom kišom. Vetar slab severni i severozapadni. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 11°C. Uveče je moguća kiša.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno oblačno sa povremenom kišom. Vetar slab severni i severozapadni. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 10°C. Uveče je moguća kiša.

U utorak duži sunčani periodi i toplije u svim krajevima. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 6°C, a maksimalna od 14°C do 17°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 6°C do 10°C.

Trend porasta temperature se nastavlja od srede do kraja iduće sedmice.