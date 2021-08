U KOVID BOLNICI 250 PACIJENATA VIŠE NEGO PRE MESEC DANA

U Kovid bolnici u Kruševcu (Parunovac), prema rečima zamenika niškog Kliničkog centra dr Radmila Jankovića, slobodnih mesta za prijem novih pacijenata biće u još 5 do 7 narednih dana „Imamo puno pacijenata. Pripremaju se i druge bolnice na jugu da uđu u kovid sistem. Verovatno će se za pet do sedam dana napuniti Kruševac. Od Kraljeva do Negotina i od Jagodine do Preševa, svi dolaze ovde. To su uglavnom jako teški slučajevi sa minimumom životnih funkcija, životno ugroženi. Oni su se ili lečili kod kuće ili se nisu javljali lekarima“, rekao je dr Janković u subotu.

U kovid bolnici je trenutno smešteno 285 kovid pacijenata, čak 250 više nego krajem jula. U kruševačkoj Kovid bolnici je veliki je broj starijih pacijenata, 10 pacijenata starijih od 90 godina i 60 pacijenata starijih od 80 godina.