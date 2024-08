U ČETVRTAK U KRUŠEVCU SUNČANO UZ SLAB VETAR, TEMPERATURA DO 35°C

U četvrtak u Kruševcu pretežno sunčano i vrućina. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 35°C.

U petak pretežno sunčano sa malo oblaka i vrlo toplo. Vetar slab do umeren severozapadni i severni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 22°C, a maksimalna od 32°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 22°C do 27°C.

Za vikend sunčano uz vrućinu i dnevnu temperaturu oko 35°C. Vrućina će biti još jača iduće sedmice uz temperature od 36°C do 40°C.