U ČETVRTAK U KRUŠEVCU MESTIMIČNO OBLAČNO SA TEMPERATUROM DO 10°C

U četvrtak u Kruševcu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar ujutru slab, a popodne umeren severozapadni. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 10°C

U petak sunčani periodi uz malu do umerenu oblačnost. Uveče naoblačenje sa severozapada donosi prolaznu kišu u noći ka suboti koja se premešta od severa ka jugu. Vetar umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 3°C, a maksimalna od 6°C do 11°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 5°C.

U subotu ujutru na severu Srbije razvedravanje, a kiša i susnežica u nižim predelima centralne i južne Srbije, a na planinama sneg. Padavine prestaju sredinom dana. U nedelju promenljivo oblačno sa moguće malo kratkotrajnog snega u južnim predelima. Maksimalne dnevne temperature u rasponu od 3°C do 7°C. U ponedeljak i utorak postepeno toplije.