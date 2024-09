U ČETVRTAK SUNČANO I ZNATNO TOPLIJE, TEMPERATURA DO 30°C

U četvrtak u Kruševcu sunčano i znatno toplije. Vetar slab istočni. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 30°C.

U petak naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima zahvata sever i zapad Srbije, a zatim i ostale krajeve u toku popodneva. Temperatura će biti u padu tokom dana na severu i zapadu Srbije. Vetar ujutru umeren južni i jugoistočni, a zatim umeren zapadni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutranja temperatura od 14°C do 18°C, maksimalna od 18°C na severu Vojvodine do 28°C na jugu Srbije, a minimalna temperatura na kraju dana od 10°C do 16°C. Uveče kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 10°C do 16°C.

U subotu i nedelju vrlo hladno za ovo doba godine uz čestu i obilnu kišu, a na visokim planinama iznad 1700 mnv sa susnežicom i snegom. Maksimalna dnevna temperatura od 10°C do 15°C. U ponedeljak takođe hladno sa kišom, a od u torka sledi postepeni porast temperature sa sve manjom šansom za kišu.