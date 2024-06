TOKOM VIKENDA SE NASTAVLJAJU VRUĆINE, U PONEDELJAK MOGUĆI PLJUSKOVI

U subotu u Kruševcu sunčano i veoma toplo. Vetar slab istočni i južni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 38°C.

U nedelju u Kruševcu i dalje vrućina, ali uz par stepeni manju temperaturu. Tokom dana sunčani periodi i nestabilno uz razvoj oblaka sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom popodne. Vetar slab severni ili promenljiv. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 33°C. Uveče suvo.

U ponedeljak u Srbiji sunčani periodi i nestabilno uz jači razvoj oblaka popodne koji se premeštaju iz pravca jugozapada i usloviće lokalne pljuskove i grmljavinom. Moguća je pojava lokalnih nepogoda praćenih gradom. Na severu Srbije će biti prijatnija temperatura, a na jugu ostaje vrućina. Vetar slab severozapadni i severni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 21°C, a maksimalna od 29°C na severu do 34°C na jugu Srbije. Uveče je moguća pojava kiše i lokalnih pljuskova. Temperatura u 22h od 17°C do 24°C.

U utorak toplo u Srbiji, ali nestabilno sa malo nižom i prijatnijom temperaturom uz duže sunčane periode i moguću pojavu lokalnih pljuskova popodne, pre svega na jugu Srbije. U sredu i četvrtak postepeno svežije i postoji veća šansa za formiranje prolazne oblačnosti tokom dana sa kišom povremeno ili pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Nestabilno vreme se zatim zadržava do kraja iduće sedmice.