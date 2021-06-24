TOKOM RASPUSTA “JUGOPREVOZ” OBUSTAVLJA ĐAČKE POLASKE

“Jugoprevoz – Kruševcac” A.D., obaveštava da, počev od 23. juna 2021., zbog školskog raspusta, neće raditi đački polasci:

Kruševac – Brajkovac – Konjuh u 06.30 i 13.10;

Konjuh – Kruševac u 07.10 i 13.40;

Kruševac – Doljane – Žabare u 12.10;

Žabare – Kruševac u 12.35;

Kruševac – Mali Šiljegovac u 06.15 i 12.15;

Mali Šiljegovac – Kruševac u 06.50 i 12.40;

Kruševac – Kamenare u 10.30;

Kamenare – Kruševac u 11.15;

Kruševac – Đunis – Sušica u 13.30;

Sušica – Kruševac u 14.30;

Kruševac – Buci u 06.10;

Buci – Kruševac u 06.45;

Spomenik – Šumice u 12.30;

Šumice – Spomenik u 12.45;

Spomenik – Dedina u 13.10;

Dedina – Spomenik u 13.25;

Makršane – Kruševac u 07.00;

Kruševac – Izbenica u 10.45;

Izbenica – Kruševac u 12.00;

Spomenik – „Naselje Vlado Jurić“ u 12.30;

„Naselje Vlado Jurić“ – Spomenik u 12.45;

Kruševac – Sezemča u 13.15;

Sezemča – Kruševac u 14.00;

Kruševac – Mačkovac u 06.20 i 11.45;

Mačkovac – Kruševac u 06.50 i 12.15;

Kruševac – Đunis – Sušica – Belasica – Veliki Šiljegovac u 06.15;

Veliki Šiljegovac – Srndalje u 12.15 i 13.15;

Srndalje – Veliki Šiljegovac u 12.50;

Srndalje – Zebica – Sušica – Veliki Šiljegovac – Kruševac u 14.00;

Kruševac – Veliki Šiljegovac – Ribarska Banja u 05.20;

Ribarska Banja – Veliki Šiljegovac – Kruševac u 06.15;

Spomenik – Bagdala u 12.45 i 17.15;

Bagdala – Spomenik u 07.05; 13.05; 17.30;

Spomenik – Ravnjak u 12.45;

Ravnjak – Spomenik u 13.00;

Kruševac – Bela Voda u 11.55;

Bela Voda – Kruševac u 12.35;

Kruševac – Jablanica – Sebečevac u 12.00;

Sebečevac – Kruševac u 13.10.

Izmene:

Kruševac – Globare u 06.05 i 12.30, ne svraća u Šašilovac;

Kruševac – Parcane u 20.00, ne svraća u Globare;

Parcane – Kruševac u 05.55 i 11.40, ne svraća u Globare;

Kruševac – Kamenare u 06.30 i 12.00, ne ide u Konjuh;

Kruševac – Ljubava – Komorane u 06.20, ne ide u Lazarevac i Komorane;

Kruševac – Lazarevac u 10.55, ne svraća u Komorane;

Kruševac – Buci u 13.15 i 18.45, svraćaju u Trmčare;

Kruševac – Globoder u 06.15 i 11.30, svraćaju u Mačkovac;

Kruševac – Pasjak– Bovan u 11.55, ide do Pasjaka.