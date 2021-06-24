TOKOM RASPUSTA “JUGOPREVOZ” OBUSTAVLJA ĐAČKE POLASKE

“Jugoprevoz – Kruševcac” A.D., obaveštava da, počev od 23. juna 2021., zbog školskog raspusta, neće raditi đački polasci:
Kruševac – Brajkovac – Konjuh u 06.30 i 13.10;
Konjuh – Kruševac u 07.10 i 13.40;
Kruševac – Doljane – Žabare u 12.10;
Žabare – Kruševac u 12.35;
Kruševac – Mali Šiljegovac u 06.15 i 12.15;
Mali Šiljegovac – Kruševac u 06.50 i 12.40;
Kruševac – Kamenare u 10.30;
Kamenare – Kruševac u 11.15;
Kruševac – Đunis – Sušica u 13.30;
Sušica – Kruševac u 14.30;
Kruševac – Buci u 06.10;
Buci – Kruševac u 06.45;
Spomenik – Šumice u 12.30;
Šumice – Spomenik u 12.45;
Spomenik – Dedina u 13.10;
Dedina – Spomenik u 13.25;
Makršane – Kruševac u 07.00;
Kruševac – Izbenica u 10.45;
Izbenica – Kruševac u 12.00;
Spomenik – „Naselje Vlado Jurić“ u 12.30;
„Naselje Vlado Jurić“ – Spomenik u 12.45;
Kruševac – Sezemča u 13.15;
Sezemča – Kruševac u 14.00;
Kruševac – Mačkovac u 06.20 i 11.45;
Mačkovac – Kruševac u 06.50 i 12.15;
Kruševac – Đunis – Sušica – Belasica – Veliki Šiljegovac u 06.15;
Veliki Šiljegovac – Srndalje u 12.15 i 13.15;
Srndalje – Veliki Šiljegovac u 12.50;
Srndalje – Zebica – Sušica – Veliki Šiljegovac – Kruševac u 14.00;
Kruševac – Veliki Šiljegovac – Ribarska Banja u 05.20;
Ribarska Banja – Veliki Šiljegovac – Kruševac u 06.15;
Spomenik – Bagdala u 12.45 i 17.15;
Bagdala – Spomenik u 07.05; 13.05; 17.30;
Spomenik – Ravnjak u 12.45;
Ravnjak – Spomenik u 13.00;
Kruševac – Bela Voda u 11.55;
Bela Voda – Kruševac u 12.35;
Kruševac – Jablanica – Sebečevac u 12.00;
Sebečevac – Kruševac u 13.10.
Izmene:
Kruševac – Globare u 06.05 i 12.30, ne svraća u Šašilovac;
Kruševac – Parcane u 20.00, ne svraća u Globare;
Parcane – Kruševac u 05.55 i 11.40, ne svraća u Globare;
Kruševac – Kamenare u 06.30 i 12.00, ne ide u Konjuh;
Kruševac – Ljubava – Komorane u 06.20, ne ide u Lazarevac i Komorane;
Kruševac – Lazarevac u 10.55, ne svraća u Komorane;
Kruševac – Buci u 13.15 i 18.45, svraćaju u Trmčare;
Kruševac – Globoder u 06.15 i 11.30, svraćaju u Mačkovac;
Kruševac – Pasjak– Bovan u 11.55, ide do Pasjaka.
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