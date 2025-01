TOKOM NEDELJE POSTEPENI PORAST TEMPERATURE, ALI UZ HLADNA JUTRA I MOGUĆU KIŠU

U ponedeljak u Srbiji nizijama, po kotlinama i dolinama reka oblačno, tmurno i hladno, ponegde i maglovito, uz lokalnu pojavu sipeće kiše (rosulje) i poledice. Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije, nakon jutarnjeg mraza, u toku dana se i dalje očekuje toplije vreme u odnosu na ostale krajeve uz slabu do umerenu oblačnost. Vetar slab promenljiv, u Braničevu i delu Velikog Pomoravlja umeren do jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -8 do -1, a najviša u većini mesta od -1 do 4, u oblastima bez magle i niske oblačnosti na jugu i istoku Srbije, uključujući i planinske predele, do 10 stepeni. Tmin < -5°C, verovatnoća 90%. MAGLA – Horizontalna vidljivost <200m, verovatnoća 90%. Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u ponedeljak oblačno, ali i sa sunčanim intervalima. Minimalma temperatura -5, najviša dnevna oko 6°C.

U utorak u Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama i sa slabim snegom. Vetar slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od -5 do -1, a najviša od 2 do 9 stepeni. U jutarnjim i noćnim satima savetuje se oprez zbog poledice (zaleđivanja mokrih površina). Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 80%.

U Kruševcu u utorak oblačno, uz moguću kišu. Minimalma temperatura -1, najviša dnevna oko 5°C.

U sredu u Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, koja se ujutro ponegde može lediti na tlu, na planinama i sa snegom. Posle podne i uveče delimično razvedravanje. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -2 do 1, a najviša od 5 do 9 steoeni. Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 70%.

U Kruševcu u sredu oblačno, ali i sa sunčanim intervalima i sa manjom šansom za kišu. Minimalma temperatura 1, najviša dnevna oko 10°C.

U četvrtak u Srbiji ujutro mestimično magla. U toku dana malo i umereno oblačno i toplije sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša od 9 do 15 stepeni. Uveče i tokom noći novo prolazno naoblačenje, mestimično s kišom.

U Kruševcu u četvrtak sunčanim. Minimalma temperatura -2, najviša dnevna i do 12°C.

U petak u Srbiji još ponegde uz slabu kišu, a zatim do ponedeljka suvo sa sunčanim intervalima.

U Kruševcu u petak oblačno, uz moguću kišu. Minimalma temperatura 3, najviša dnevna oko 9°C.