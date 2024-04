SUTRA U KRUŠEVCU ZNATNO HLADNIJE SA KIŠOM POVREMENO, EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE?

U sredu u Kruševcu znatno hladnije sa kišom povremeno. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura 6°C, a maksimalna do 8°C.

U četvrtak hladno sa povremenom kišom, a na planinama iznad 1000 mnv sa snegom. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C na zapadu do 7°C na istoku, a maksimalna od 8°C do 12°C. Uveče kiša i hladno. Temperatura u 22h od 4°C do 8°C.

U petak i subotu ujutru je moguća ređa pojava slabog prizemnog mraz, a tokom dana sa sunčanim intervalima i postepeno toplije. U nedelju i ponedeljak ponovo hladnije sa mogućom kišom povremeno.