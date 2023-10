SUTRA U KRUŠEVCU TOPLIJE, MAKSIMALNA TEMPERATURA DO 24°C

U četvrtak u Kruševcu toplije i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Sredinom dana ili popodne je moguća poneka kap kiše. Ipak, veći deo dana biće suvo. Vetar slab do umeren južni vetar. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 24°C.

U petak znatno toplije od proseka i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Bićemo pod uticajem toplog vazduha sa severa Afrike. Duvaće umeren do pojačan južni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C do 20°C, a maksimalna od 25°C do 32°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 18°C do 23°C.

U subotu niža temperatura nego u petak, ali i dalje toplo uz naoblačenje sa prolaznom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar pojačan južni. U nedelju slabiji vetar iz pravca zapada i malo svežije uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Moguća je kratkotrajna kiša.