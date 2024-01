SUTRA U KRUŠEVCU SUNČANO ALI HLADNO, TEMPERATURA OD -12°C DO -2°C

U četvrtak u Kruševcu ujutru jak mraz i pretežno sunčano tokom dana, ali hladno. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura -12°C, a maksimalna do -2°C.

U petak ujutru slabiji mraz nego u četvrtak. U toku dana promenljivo oblačno uz moguću ređu pojavu kratkotrajnog slabog snega popodne i krajem dana. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -10°C do -4°C, a maksimalna od -2°C do 2°C.

U subotu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i suvo u većini predela. Samo će na Homoljskim planinama provejavati slab sneg. U nedelju suvo sa sunčanim periodima uz jutarnji mraz i toplije vreme tokom dana u odnosu na subotu za 3 do 5 stepeni. U ponedeljak je moguće prolazno naoblačenje sa kišom.