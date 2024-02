U ČETVRTAK U KRUŠEVCU PRETEŽNO SUNČANO SA TEMPERATUROM DO 11°C

U četvrtak u Kruševcu sunčani periodi sa malo oblaka. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna do 11°C

U petak ujutru slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u četvrtak. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 3°C, a maksimalna od 12°C do 15°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 1°C do 8°C.

U subotu takođe toplo za ovo doba godine i pretežno sunčano. Kasnije popodne dolazi do postepenog naoblačenja po Vojvodini koje se u noći ka nedelji širi ka jugu Srbije uslovljavajući na svom putu slabu kišu povremeno. U nedelju nekoliko stepeni svežije i suvo na severu Srbije, a na jugu kiša u toku prepodneva. U ponedeljak suvo u većini predela i još par stepeni svežije, ali je to i dalje iznad proseka za ovo doba godine, u toku dana oko 10°C.