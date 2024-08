SUNČANO UZ UMERENU OBLAČNOST, TEMPERATURA DO 32°C

U ponedeljak u Kruševcu sunčani periodi uz umerenu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 32°C. Uveče suvo.

U utorak sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka i toplo, ali bez velike vrućine. Vetar slab severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini i na jugu Srbije umeren. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 28°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 25°C.

Od srede ponovo sve toplije i vrućina do kraja sedmice.