SUNČANO I VRUĆINA U ČETVRTAK, TEMPERATURA DO 36°C

U četvrtak u Kruševcu nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i vrućina. Vetar slab južni i jugoistočni. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 36°C.

U petak vrućina i duži sunčani periodi, ali uz postepen razvoj oblaka koji dolaze sa severozapada i usloviće lokalne pljuskove sa grmljavinom popodne i krajem dana, najpre na severu i zapadu Srbije. Vetar slab severozapadni ili promenljiv, u zoni pljuskova popodne na kratko pojačan ili olujni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 23°C, a maksimalna od 32°C na severu do 39°C na jugu Srbije. Uveče ponegde lokalni pljuskovi. Temperatura u 22h od 19°C do 25°C.

U subotu svežije i nestabilno vreme uz promenljivu oblačnost sa povremenom kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Oblaci se premeštaju od severa ka jugu Srbije. U nedelju bez velike vrućine uz duže sunčane periode i dnevni razvoj oblaka. Iduće sedmice ponovo sve toplije i vrućina.