SUNČANO I JAKA VRUĆINA. TEMPERATURA U KRUŠEVCU DO 40°C

U utorak u Kruševcu sunčano i jaka vrućina. Vetar slab severoistočni. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 40°C.

U sredu pretežno sunčano i jaka vrućina. U toku popodneva sledi razvoj oblaka na zapadu i jugozapadu Srbije gde je moguća pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren južni, jugoistočni i istočni, Minimalna temperatura od 17°C do 26°C, a maksimalna od 37°C do 41°C.

Jaka vrućina se zadržava do kraja sedmice uz temperature od 37°C do 41°C. Za vikend postepeno niža temperatura i manja vrućina uz moguće lokalne pljuskove u subotu i nedelju popodne.