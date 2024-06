SMANJITI RIZIK PO ZDRAVLJE ZAPOSLENIH NA VISOKIM TEMPERATURAMA

U saopštenju se navodi da se poslodavci pozivaju da organizuju rad u delatnosti građevinarstva, poljoprivrede i komunalnoj delatnosti na takav način da se izbegne obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje zaposlenih direktnom sunčevom zračenju, u skladu sa Preporukom koju je Vlada donela 2007. godine.

Ministarstvo je donelo Smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama, koje treba da pomognu poslodavcima i zaposlenima da se rizik po zdravlje pri radu na visokim temperaturama na otvorenom svede na najmanju moguću meru i da ih usmeri kako da postupaju u slučaju pojave zdravstvenih problema vezanih za rad na visokim temperaturama.

Poslodavci su dužni da obezbede zaposlenima rad na radnom mestu i u radnoj sredini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu.

Poslodavac je dužan da Aktom o proceni rizika na radnom mestu u radnoj sredini uzme u obzir i rizike po zdravlje zaposlenih koji rade na otvorenom pri visokim temperaturama i da radna mesta na otvorenom prostoru uredi tako da zaposleni budu zaštićeni od nepovoljnih vremenskih prilika i imaju obezbeđenu prvu pomoć.

Mere bezbednosti i zdravlja na radu utvrđene su, pre svega, Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, Pravilnikom o zaštiti na radu u poljoprivredi, Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu, kao i drugim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Poslodavci su dužni da sprovode propise u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a kontrolu njihovog sprovođenja vrši Inspektorat za rad.

Prilikom inspekcijskog nadzora, vezano za rad zaposlenih na otvorenom pri visokim temperaturama, inspektori rada, pored ostalog kontrolišu da li je poslodavac Aktom o proceni rizika na radnom mestu u radnoj okolini uzeo u obzir i rizike po zdravlje zaposlenih koji rade na otvorenom pri visokim temperaturama.

Inspektori rada kontrolišu i da li su radna mesta na otvorenom prostoru na privremenim i pokretnim gradilištima tako uređena da zaposleni koji rade na tim radnim mestima budu zaštićeni od nepovoljnih vremenskih prilika i imaju obezbeđenu prvu pomoć.

Takođe, inspektori će nadgledati da li je poslodavac obezbedio odgovarajući broj obučenih zaposlenih za pružanje prve pomoći, da li je obezbedio dovoljnu količinu vode za piće za zaposlene, kao i prostor za odmor, odnosno zaštitu zaposlenih od sunca.

Ukoliko ne obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj sredini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu, Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu je propisana novčana kazna za poslodavca sa svojstvom pravnog lica od 1.500.000 do 2.000.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 50.000 do 150.000 dinara, dok je za za preduzetnika propisana novčana kazna od 400.000 do 500.000 dinara.

Zaposleni mogu da prijave inspekciji rada poslodavca koji nije preduzeo mere za njihov bezbedan i zdrav rad na otvorenom za vreme trajanja visokih spoljnih temperatura, a ova prijava može biti i anonimna.

Inspekcija rada će odmah izvršiti inspekcijski nadzor, utvrdiće činjenično stanje i preduzeti odgovarajuće mere iz domena nadležnosti inspekcije rada.

Kontakt podaci odeljenja, odseka i grupe inspekcije rada istaknuti su na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.