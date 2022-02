RPK KRUŠEVAC: PREZENTACIJA PROGRAMA PODRŠKE

Ministarstvo privrede raspisalo je tri javna poziva na osnovu kojih ce mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima staviti na raspolaganje 600 miliona dinara bespovratnih sredstava.

Sredstva ce biti dodeljena kroz programe podrske za razvojne projekte, započinjanje poslovanja i podršku ženskom preduzetništvu i mladima do 35 godina. Sva tri programa realizuju se kao kombinacija bespovratnih sredstava i povoljnih kredita Fonda za razvoj tako da će ukupna vrednost podržanih projekata biti višestruko veća. Pomenuti programi podrške preduzetništvu prezentovani su u svim opštinama Rasinskog okruga, a interesovanje potencijalnih korisnika je veliko, posebno žena preduzetnica i mladih do 35 godina. Javni pozivi Minisarstva privrede raspisani su 25. januara i biće otvoreni do utroška sredstava.