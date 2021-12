RHMZ UPOZORAVA NA OBILNIJE PADAVINE TOKOM VIKENDA

JP „Putevi Srbije“ apeluje da učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni prilikom vožnje i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer će, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u subotu, 11.12.2021.godine, u planinskim predelima, na jugu i zapadu Srbije doći do povećanja visine snežnog pokrivača (lokalno više od 15 cm za 24 sata). Prema upozorenju, u nedelju, 12.12.2021. godine, u većem delu Srbije očekuje se sneg. U nižim predelima doći će do stvaranja snežnog pokrivača visine od 5 do 25cm, a na planinama i više. Na severozapadu zemlje zadržaće se suvo.

Obilne padavine se očekuju u brdsko-planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije (i do 50 cm novog snega). Duvaće jak severni vetar, koji će ponegde dostizati i udare olujne jačine uz stvaranje snežnih nanosa. Republički hitrometeorološki zavod navodi da će u Beogradu u nedelju, 12.12.2021. godine, biti oblačno, hladno i vetrovito sa snegom i jakim severnim vetrom. Očekuje se stvaranje snežnog pokrivača, u nižim delovima grada od 5 do 15 cm, u brdskim oko 20 cm, a na Avali i Kosmaju i do 30 cm novog snega.

Apelujemo da učesnici u saobraćaju koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja zimskim uslovima na putu, saopštava J.P.”Putevi Srbije”. Savetujemo da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.