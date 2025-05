PROMENLJIVO OBLAČNO TOKOM NEDELJE, OD UTORKA KIŠA I MALO NIŽA TEMPERATURA

U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno, ujutro i pre podne uglavnom suvo, samo je tokom jutra u Vojvodini moguća slaba kiša. Posle podne u severnim zapadnim, jugozapadnim i centralnim, a uveče i u istočnim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno su moguće obilnije padavine, kratkotrajna pojava grada i jak vetar u zoni najjačih pljuskova. Na jugu i jugoistoku Srbije suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadnih pravaca. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 23 do 30 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina sa gradom, verovatnoća 80%. Količina padavina ≥ 20 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 80%.

U Kruševcu u ponedeljak promenljivo oblačno, ali i dalje toplo. Temperatura od 11 do 26°C.

U Srrbiji u utorak promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno su moguće i obilnije padavine, kratkotrajna pojava grada i jak vetar u zoni najjačih pljuskova. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, na severu severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 15, a najviša od 18 do 26 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina sa gradom, verovatnoća 80%. Količina padavina ≥ 20 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 80%

U Kruševcu u utorak promenljivo oblačno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 12 do 24°C.

U Srbiji u sredu promenljivo oblačno i još malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 14, a najviša od 18 do 23 stepena. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 90%. Pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u sredu smena sunca i oblaka, uz kišu tokom dana. Temperatura od 12 do 19°C.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne i uveče u skrtanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12, a najviša od 18 do 24 stepena. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 90%. Pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u četvrtak promenljivo oblačno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 9 do 20°C.

Do narednog utorka u Srbiji promenljivo i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Krajem perioda stabilizacija vremena.

U Kruševcu u petak smena sunca i oblaka, bez kiše. Temperatura od 9 do 21°C.

U Kruševcu u subotu smena sunca i oblaka, uz kišu tokom dana. Temperatura od 11 do 19°C.

U Kruševcu u nedelju smena sunca i oblaka, bez kiše, ali uz pad temperature. Tokom dana temperatura u intervalu od 9 do 18°C.

Glavobolja i pospanost kod meteoropata: Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savetuje opreznost usled relativno nepovoljnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati srčani i cerebrovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja