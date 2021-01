PRIKUPLJA SE POMOĆ UGROŽENIMA U POPLAVAMA

Kolo srpskih sestara, u saradnji sa kruševačkom Eparhijom, pokrenulo je akciju prikupljanja pomoći za domaćinstva koja su predhodnih dana pretrela poplave. Na molbu Кola srpskih sestara iz Leskovca, koje uz podršku niške Eparhije prikuplja pomoć za brojna poplavljena domaćinstva na jugu Srbije, kruševačka podružnica Кola pokrenula je akciju prikupljanja flaširane vode i životnih namirnica. Pordšku akciji dali su Eparija kruševačka, uz blagoslov Episkopa kruševačkog gospodina Davida, i saborna crkva Svetog Đorđa.

Svi koji mogu i žele da doniraju pomoć ugroženima to mogu da učine do subote, od 7 do 19 časova u porti saborne crkve Svetog Đorđa, a u periodu od 12 do 17 časova u prostorijama Кola srpskih sestara, ulica Majke Jugovića br.1.