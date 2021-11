PREMINUO 61 KOVID PACIJENT, JOŠ 4.606 ZARAŽENIH OSOBE

U Srbiji je u poslednja 24 sata registrovana 4.606 slučajeva koronavirusa od 18.813 testirana uzorka. Od posledica zaraze preminula je 61 osoba. Na respiratorima je 277 pacijenata.

Odluka Kriznog štaba da kovid propusnice budu obavezne od 20 sati, uz postojeće mere, već su uticale na povećano interesovanje za vakcinaciju, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek. “Povećava se broj ljudi koji se javljaju, posebno za prvu dozu, što je nama izuzetno bitno, ali je i treća doza u porastu”, istakao je Đerlek.

Ministarstvo zdravlja privremenih prištinskih institucija saopštilo je da je na Kosovu i Metohiji kod 12 osoba zabeležena Delta plus varijanta, među 70 testiranih pozitivnih uzoraka, dok je kod većine u toj grupi, u 47 slučajeva, registrovan Delta oblik virusa. Delta plus oblik virusa među zaraženima na KiM otkriven je u laboratoriji u Nemačkoj, među uzorcima poslatih iz Prištine na analizu preko ECDC projekta. U saopštenju se ukazuje da postoji rizik bržeg širenja virusa nakon otkrivanja 12 slučajeva Delta plus varijante, iako je Delta varijanta i dalje dominantna sa 79,66 odsto prisustva među zaraženima.

Direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Danica Grujičić, povodom početka kampanje “Nema čekanja”, kaže za RTS da veliki broj pacijenata čeka na operaciju. Poziva građane, posebno mlade, da se vakcinišu zbog ljudi koji boluju od svih drugih bolesti. Mnogi pacijenti u Srbiji, ističe Grujičićeva, oboleli od drugih bolesti ostali u senci borbe protiv korone.