PREKO 200 HILJADA VOZAČA KAŽNJENO ZBOG PREKORAČENJA BRZINE

Za samo šest meseci ove godine 220.000 vozača kažnjeno je zbog prekoračenja brzine, dok je 30.000 vozača isključeno iz saobraćaja zato što su vozili pijani. U istom periodu poginulo je više od 260 osoba. Imali smo u prethodnih nekoliko dana više nezgoda gde su vozači sa više od jedan promil alkohola izazvali najteže saobraćajne nezgode, Najsvežiji primer od pre svega par dana je iz Apatina gde je vozač sa 1.68 promila izazvao nezgodu u kojoj su poginule dve mlade osobe, vozač i putnik na motociklu”, rekao je Aleksandar Radenković iz Saobraćajne policije. Zakon, kaznene mere i institucije koje propise sprovode imamo. Stručnjaci poručuju da se propisano sprovodi ne bismo dnevno gubili dva života. “Mora da postoji i da, kako mi to volimo da kažemo, pravda da bude dostignuta. Da se ukoliko je neko uhvaćen u nekom prekršaju bude i procesuiran i kažnjen adekvatno, a ne samo da imamo zaprećene kazne za određeni prekršaj”, kaže prodekan za naučno-istraživački rad sa Saobraćajnog fakulteta dr Dalibor Pešić. Više od 1.500 vozača godišnje, zbog nasilničke vožnje, bude kažnjeno kaznom zatvora i zabranom upravljanja vozilom. Stručnjaci međutim upozoravaju, da to nije dovoljno. Iz beogradskog prekršajnog suda navode da je ove godine sedam prekršilaca završilo u zatvoru, dok je prošle godine tu kaznu odslužilo njih 44. “Kaznena politika je ono što svaki sudija u svakom pojedinačnom slučaju utvrđuje od okolnosti koje utiču na odmeravanje kazne. Zaista se desi da sudija proceni u nekom slučaju da će se svrha kažnjavanja postići i izricanjem blaže kazne od one koja je propisana i sudija to primenjuje. Možda dođe i do previda u primeni kazne”, navodi predsednica beogradskog prekršajnog suda Olivera Ristanović.Od početka godine 60 odsto poginulih vozača i putnika nije koristilo sigurnosni pojas, zbog toga je poginulo njih 80. I dok se u evropskim zemljama 90 odsto putnika vezuje, u Srbiji tek svaki peti koristi pojas na zadnjoj klupi. Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović kaže da je u narednom periodu jedan od ciljeva tog tela je da se podigne nivo upotrebe pojasa, kako na prednjem tako i na zadnjem sedištu. “Bezbednost saobraćaja najviše zavisi od samog početka. Ako decu naučimo kako treba da se ponašaju onda će oni, kada za 10-15 godina postanu vozači, da budu bezbedni, da koriste pojas”, naglašava Dalibor Pešić. Leto i sezona godišnjih odmora donosi pojačan intenzitet saobraćaja i povećan broj stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju. U toku je nacionalna kampanja “Vozi odmoran”, kojom se apeluje na dodatnu pažnju za volanom i poštovanje ograničenja brzine.