PREDLOG STRUKE: UVOĐENJE POLICIJSKOG ČASA

Medicinski deo Kriznog štaba je predložio uvođenje policijskog časa, a odluka će biti doneta narednih dana, rekao je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković nakon sednice Kriznog štaba.

Oni smatraju, kako je naveo, da smanjenje rada za sat, dva ili tri u objektima gde je veliki promet, ne donosi ništa u pogledu borbe protiv širenja koronavirusa, jer će i tada pojedini organizovati kućne žurke, što, dodaje, neće biti moguće kontrolisati osim uvođenjem policijskog časa. Naveo je da je stav tog dela štaba “jasno i decidno” da bi u ovom trenutku to bilo najcelishodnije rešenje, bez ulaženja u to kakve bi ekonomske posledice “lokdaun” izazvao. Gojković je istakao da je ostalo da se članovi Štaba sastanu u “sledećih dan, dva” ponovo, da se do tada obave različite konsultacije i da se zatim donese odluka adekvatna i najbolja za sve. Niko u javnosti, kako je rekao, ne treba da oročava tu odluku i ona će biti doneta narednih dana.

Istakao je i da se na sednici razgovaralo i o mogućem pooštravanju kazni za one koji krše mere. “Moramo voditi računa o javnom zdravlju, interesu naših građana, i zdravlja, ali se moramo voditi i mišlju kako ćemo kao država nakon godinu dana u svemu ovome da podnesemo ne samo ekonomski, nego i u ostalim aspektima, sociološki, psihološki, mentalno eventualno novi ‘lokdaun’”, rekao je Gojković.

Najveći problem je, kako je rekao, da se uspešno sprovede vakcinacija u uslovima povećanog broja obolelih. “Ako budemo imali veliki broj zaraženih, nećemo moći da vakcinišemo ljude”, upozorio je Gojković.

