POTPISANI UGOVORI ZA PRVIH 14 SEOSKIH KUĆA

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić potpisao je prvih 14 ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, sa gradonačelnicima i predsednicima opština na čijim se teritorijama nalaze kuće i dobitnicima. Trojne ugovore sa ministrom potpisalo je 12 porodica sa teritorije čitave Srbije i dva mlada poljoprivrednika, rešena da započnu samostalno život na selu, a vrednost ugovora je ukupno 16 miliona dinara. Ovim programom predvidjena je dodela bespovratnih sredstava mladim bračnim i vanbračnim parovima, samohranom roditelju i mladom poljoprivredniku/ci životne dobi do 45 godina, za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, koja može da se nalazi bilo gde u Srbiji, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima. Krkobabić je rekao da je danas veliki dan za Srbiju i za srpska sela, i da raduje to što će ti ljudi otići u različite delove Srbije, što je najbolji poziv za sve koji žele da u narednom periodu uzmu učešće na konkursu koji će biti otvoren do 1. novembra.

Krkobabić je izjavio da je obezbedjivanje kuće i krova nad glavom prvi korak, te da potom slede sigurna i redovna egzistencija, program zadruga, inicijalne pomoći za otvaranje malih porodičnih preduzeća, samostalnih zanatskih radnji, starih i novih zanata, etno turizma. On je najavio i da uskoro kreće program dodele minibuseva za prevoz seoskog stanovništva, a potom i konkurs za Miholjske susrete sela. Predsednica opštine Trstenik Milena Turk izjavila je da su sredstva Ministartva za brigu o selu karika u naporima lokalnih samouprava da ožive i razvijaju sela i unaprede kvalitet života u njima.

Ovaj projekat Ministarstva za brigu o selu je podstrek mladim bračnim parovima i porodicama da pređu da žive u seoskom, zdravom i prirodnom okruženju.