POLUMARATON “ZATVARA” GLAVNE GRADSKE ULICE

Atletsko – rekreativni klub “Maratonac”, organizuje 6. kruševački polumaraton, u subotu 25. septembra, pod pokroviteljstvom Grada Kruševca. U okviru 6. kruševačkog polumaratona biće održane tri takmičarske trke – polumaraton, trka na 10 i na 5 kilometara, staza je nepromenjena a start i cilj su u centru grada. Kao i do sada, Trke zadovoljstva i Dečiji osmeh su revijalne, a očekuje se ukupno oko 2.000 učesnika.

Zbog održavanja 6. Kruševačkog polumaratona odobrena je privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza: u Ulici Vidovdanskoj u Kruševcu od Trga kosovskih junaka do Ulice Takovske od 16:00 časova dana 24.09.2021. godine do 16:00 časova dana 25.09.2021. godine i u Ulici Nemanjinoj u Kruševcu od Ulice Gazimestanske do Ulice kosovske i u delu Ulice kosovske od Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja do Slobodišta od 18:00 časova dana 24.09.2021. godine do 16:00 časova dana 25.09.2021. godine.

Odobrava se privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza, u Ulici kosovskoj u delu od Ulice Nemanjine do Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja, u Ulici kralja Aleksandra Ujedinitelja u delu od Ulice kosovske do Ulice slatinske, u Ulici slatinskoj u delu od Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja do Ulice Slobodana Jovanovića, u Ulici Slobodana Jovanovića (od Ulice Slatinske do Ulice Dostojevskog), u Ulici Dostojevskog u delu od Ulice Slobodana Jovanovića do Ulice hajduk Veljkove, u Ulici hajduk Veljkovoj u delu od Ulice Dostojevskog do Ulice poručnika Božidara, na Trgu kosturnica u delu od Ulice poručnika Božidara do Ulice Dositejeve, u Ulici Dositejevoj (od Trga kosturnica do Trga fontana), na Trgu fontana (od Ulice Konstantina Filozofa do Ulice vidovdanske), u Ulici vidovdanskoj u delu od Trga fontana do Ulice Topličine, na Trgu kosovskih junaka, u Ulici Majke Jugovića od Trga kosovskih junaka do Ulice Kosančićeve, u Ulici Kosančićevoj od zgrade Doma sindikata do Ulice Majke Jugovića, u Ulici Balkanskoj od Ulice Brijanove do Trga kosovskih junaka i u Ulici Gazimestanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Stevana Sinđelića radi održavanja polumaratona, dana 25.09.2021. godine od 08:00 do 16:00 časova. U periodu iz stava I i II dispozitiva ovog rešenja privremeno se ukidaju autobuska stajališta i određuje se zabrana zaustavljanja i parkiranja u ulicama u kojima je određena zabrana saobraćaja, a koje predstavljaju trasu polumaratona.

Takođe, odobrena je zabrana zabrana zaustavljanja i parkiranja, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza, u Ulici hajduk Veljkovoj u Kruševcu od Ulice Dostojevskog do Ulice Nikole Tesle od 18:00 časova dana 24.09.2021. godine do 16:00 časova dana 25.09.2021. godine.

Odobrena je i privremena zabrana saobraćaja, za sve vrste vozila osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza, na Trgu kosovskih junaka u dve desne saobraćajne trake gledano od Ulice Vidovdanske, i u Ulici Balkanskoj od Ulice Brijanove do Trga kosovskih junaka u desnoj saobraćajnoj traci, od 06:00 sati dana 25.09.2021. godine do 26.09.2021. godine do 20:00 sati. Za vreme privremene zabrane saobraćaja iz predhodnog stava ukida se autobusko stajalište na Trgu kosovskih junaka ispred zgrade „Kocka“, a privremeno određuje u Ulici Balkanskoj ispred Ulice Dušanove iz pravca centra grada. Gradska uprava grada Kruševca tražila je privremenu zabranu saobraćaja na Trgu kosovskih junaka ispred Kocke i u Ulici Balkanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Brijanove, dana 25.09.2021. godine od 06:00 sati do 26.09.2021. godine do 20:00 sati, radi izlaganja digitalnog autobusa.