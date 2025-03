POKLONI I POPUSTI ČEKAJU VAS U REDIZAJNIRANOM HISENSE GORENJE STUDIJU U KRUŠEVCU

Kruševac, mart 2025. – Kruševac postaje bogatiji za savremeni prodajni centar bele tehnike, malih kućnih aparata, klima uređaja i televizora. Hisense Gorenje Studio u ovom gradu, od 24. marta nalaziće se na novoj adresi – Poručnika Božidara 17-21 – i doneće budućim kupcima i posetiocima inovativan pristup kupovini i ekskluzivne pogodnosti. Otvaranje je od 10 časova, a prvih 20 kupaca koji tog dana ostvare kupovinu u vrednosti većoj od 50.000 dinara dobiće vredne Hisense i Gorenje poklone.

Redizajnirani Hisense Gorenje Studio nudi savremen koncept kupovine i savršena je kombinacija inovacija i stručnosti. Studio posetiocima pruža mogućnost da istraže širok asortiman proizvoda i uvere se u kvalitet, praktičnost i vrhunski dizajn pre nego što donesu odluku o kupovini.

Šta ćete sve moći da vidite u Studiju

U Hisense Gorenje Studijima možete pronaći ne samo najnovije uređaje za kuhinju, uključujući rerne sa Pizza funkcijom, već i rešenja za celu kuću – od malih kućnih aparata do bele tehnike.

Asortiman Studija obuhvata sve što vam je potrebno za moderan i funkcionalan dom: standardne, kombinovane i side by side frižidere, među kojima i one najmodernije sa TFT ekranom u vratima, mašine za pranje i sušenje veša, koje su štedljive, ekološke i tihe, mašine za pranje sudova, kao i televizore, klima uređaje i male kućne aparate. Ponuda uključuje Mini LED i QLED televizore sve do dijagonale od 100 inča, Energy Pro X, Fresh Air i brojne druge inverter klima uređaje različitog dizajna i boje.

Bez obzira na vaše potrebe ili zahteve, možete biti sigurni da ćete pronaći uređaje koji na pravi način kombinuju vrhunski dizajn, inovativne funkcije i pouzdanost.

Uz raznovrsnu ponudu, Hisense Gorenje Studio omogućava i dostavu kupljenih uređaja širom Srbije, kako bi brzo i bezbedno stigli direktno do vrata kupaca. Stručni tim prodavaca uvek je na raspolaganju da pruži sve potrebne savete čineći kupovinu jednostavnom i bez stresa.

Specijalni popusti za sve kupce

Osim poklona povodom otvaranja, u danima preseljenja kruševačkog Studija, očekuju vas specijalne akcije na aparate bele tehnike i brojne druge uređaje iz bogatog Gorenje i Hisense asortimana.

Hisense Gorenje nastavlja modernizaciju prodajne mreže u Srbiji, pružajući Kruševljanima priliku da na jednom mestu pronađu sve što im je potrebno za moderan i funkcionalan dom. Za više informacijama o proizvodima posetite sajt i vidimo se u Studiju!