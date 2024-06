POČETAK LETA, LETNJA DUGODNEVNICA I VISOKE TEMPERATURE

U četvrtak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 36°C.

U petak sunčano i uz vrućinu jer smo i dalje pod uticajem veoma toplog vazduha poreklom sa severa Afrike. Vetar slab do umeren jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 23°C, a maksimalna od 35°C do 38°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 28°C do 31°C.

U subotu sunčano i velika vrućina uz maksimalne temperature oko ili malo preko 37°C u većini predela. Popodne uz moguće lokalne pljuskove. U nedelju i početkom iduće sedmice malo niže i prijatnije temperature sa povremenom pojavom kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Leto 2024. godine počinje u četvrtak, 20. juna u 22 satai 50 minuta, saopštilo je Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“ iz Beograda. U isto vreme, u ovom 172. danu u godini, za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje zima.

Na dan početka leta obdanica je najduža, a noć najkraća. Kako Sunce izlazi u 04:51, a zalazi u 20:27, znači da će obdanica trajati 15 časova i 36 minuta, a noć svega 8 časova i 24 minuta.