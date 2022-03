POČELI STARTECH INFO DANI: KAKO DO BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Podrška u tri kategorije Firme osnovane ne pre 1. januara 2020. godine mogu da se prijave za 15.000 do 25.000 dolara u okviru LOT-a 1 u cilju razvoja inovativne ideje, uz sufinansiranje od 10%. Najviše grantova predviđeno je baš u ovoj partiji (okvirno 25 od 30). Od grantista se očekuje da u periodu od 18 meseci imaju izrađen dokaz koncepta ili komercijalizaciju inovacije. Mikro, mala i srednja preduzeća osnovana zaključno sa 31. decembrom 2019. godine mogu da konkurišu za grantove od 25.000 do 50.000 dolara za projekte digitalne transformacije i/ili razvoja inovacija (LOT 2, sufinansiranje od 20%). Ukoliko uz inovacije planiraju nova radna mesta i izlazak na inostrano tržište, odobrava se iznos od 50.000 do 100.000 dolara (LOT 3, sufinansiranje od 30%). Od njih se očekuju implementacija i/ili komercijalizacija projekta i/ili digitalna transformacija, odnosno ostvaren ili uvećan izvoz. Uslov za sve firme je da su u potpunosti privatno i većinski domaće vlasništvo. Nije dozvoljeno apliciranje s projektima u oblasti duvanske industrije, proizvodnje oružja i vojne opreme, proizvodnje i trgovine naftom i naftnim proizvodima, organizacije igara na sreću i pretežno trgovinske delatnosti.