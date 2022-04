PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 21.04.2022.

U četvrtak, 21. aprila 2022. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 15.30 deo naseljenog mesta Donji Stepoš i Lipovac;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Mala Reka;

od 09.00 do 10.30 deo naseljenog mesta Zdravinje;

od 09.00 do 13.00 deo naseljenog mesta Majdevo i naseljena mesta Ćelije i Suvaja;

od 11.00 do 12.30 deo naseljenog mesta Kaonik;

od 13.00 do 14.30 deo naseljenog mesta Braljina, opština Ražanj;

od 09.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Ploča, opština Aleksandrovac;

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Brđani i Gornji Levići, opština Brus.