OVE SEZONE U KRUŠEVCU NIJE BILO ISKLJUČENJA AUTOBUSA ZBOG NEISPRAVNOSTI

Sezona godišnjih odmora odavno je počela. Za put su, pored turista, spremni i vozači vanlinijskih autobusa, koji su do obala Jadranskog, Jonskog ili Egejskog mora već prevezli hiljade ljudi. Zakon vrlo jasno propisuje koje su obaveze prevoznika i vozača.MUP pojačano kontroliše vozače i autobuse koji prevoze turiste, jer je cilj da se ljudi bezbedno i propisno odvezu do svojih destinacija koje su odabrali za godišnji odmor. Pripadnici Policijske uprave Kruševac kontinuirano vrše kontrolu autobusa i to na najfrekventnijim putnim pravcima koji vode do turističkih destinacija.

Od početka turističke sezone do sada na teritoriji koju pokriva Policijska uprava Kruševac nije bilo isključenja autobusa zbog neispravnosti niti vozača zbog neispunjavanja uslova.