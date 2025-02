OVE SEDMICE TOPLIJE I UGLAVNOM SUVO, SREDINOM NEDELJE PROLEĆNE TEMPERATURE

U Srbiji u ponedeljak umereno do potpuno oblačno i malo toplije, na zapadu, jugozapadu i jugu ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom, uz lokalnu pojavu poledice u jutarnjim satima. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u toku dana u postepenom skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -6 do 1°C, najviša od 5 do 9°C. Upozorenje: U nižim predelima istočne Srbije Tmin < -5°C. Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 90%.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna 9°C.

U Srbiji u utorak ujutro iznad većeg dela umereno do potpuno oblačno, ponegde uz slab, a na jugu i istoku Srbije do umeren mraz. Tokom dana malo toplije uz delimično razvedravanje i sunčane intervale. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju u pojačanju. Najniža temperatura od -5 do 2°C, a najviša od 10 do 14°C.

U utorak u Kruševcu više sunca i toplije. Jutarnja temperatura -1°C, najviša dnevna 14°C.

U Srbiji u sredu malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. Posle podne, uveče i tokom noći na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i na zapadu Vojvodine, naoblačenje, tek ponegde s kišom. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i košavskom povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do 4°C, a najviša od 10 do 17°C.

U sredu u Kruševcu sunčano, sa malo oblaka. Jutarnja temperatura -1°C, najviša dnevna 17°C.

U Srbiji u četvrtak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, dok će se suvo vreme zadržati na jugu Banata, istoku i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 6°C, a najviša od 8°C na severu do 16°C na jugoistoku Srbije.

U četvrtak u Kruševcu uglavnom oblačno, ali toplo. Jutarnja temperatura 3°C, najviša dnevna 16°C.

U petak u Kruševcu oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura oko 5°C, najviša dnevna 10°C. U subotu u Kruševcu promenljivo oblačno, sa mogućom kišom. Jutarnja temperatura oko 1°C, najviša dnevna 15°C. U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 5°C, najviša dnevna oko 11°C.

Biometeorološka prognoza: Povoljne biometeorološka prilike će doprineti smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje nervno labilnim osobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi u vidu neraspoloženja i smanjenja radne sposobnosti. U saobraćaju se preporučuje pažnja.