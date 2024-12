OTVORENA DEONICA MORAVSKOG KORIDORA DUGA 30 KILOMETARA, OD KRUŠEVCA DO VRNJAČKE BANJE

Otvoreno je 30 kilometara Moravskog koridora, deonica Kruševac – Trstenik – Vrnjačka Banja na auto-putu E-761. Novom deonicom auto-puta građani će moći da putuju od ponedeljka, 23. decembra, ujutru od devet sati. Na toj saobraćajnici završeno je 60 kilometara od Pojata, a uporedo se radi na preostala 54 kilometra do Preljine.

Dužina celog Moravskog koridora je 112 kilometara, a kako je ranije najavljivano, kompletan auto-put biće završen do kraja 2025, tačnije tada će biti završena i poslednja deonica od Vrnjačke Banje do Adrana. Kompletnom izgradnjom koridora povezaće se 500.000 ljudi, jer će na njegovoj trasi biti Kraljevo, Kruševac, Vrnjačka Banja i Trstenik. To će biti najmoderniji i prvi digitalni auto-put u našoj zemlji, jer će duž njegove trase biti postavljeni optički kablovi i digitalna oprema koji će omogućiti besplatan bežični internet i najmoderniji sistem upravljanja saobraćajem. Od postojećih auto-puteva u Srbiji je širi za 1,6 metara.

Trenutno je za saobraćaj otvoreno 28 kilometara koridora i to deonice od Pojata do Makrešana i od Makrešana do Koševa kod Kruševca. Moravski koridor povezaće tri okruga: Rasinski, Raški i Moravički, sa koridorima 10 i 11, odnosno spajaće auto-puteve Miloš Veliki i Beograd–Niš. Moravski koridor čine tri deonice: Pojate–Kruševac u dužini od 27,83 kilometra, Kruševac–Adrani dužine 53,88 kilometara i Adrani–Mrčajevci–Preljina dužine 30,66 kilometara. Radovi na izgradnji Moravskog koridora – auto-puta od Pojata do Preljine su počeli polovinom decembra 2019. ceremonijom u mestu Jasika, blizu Kruševca, kada je najavljeno da će ceo auto-put biti gotov za četiri godine.

Tokom izgradnje koridora ranije je najavljeno i da će biti regulisan tok Južne Morave i njenih pritoka u dužini od 68 kilometara. Auto-put je projektovan za brzinu do 130 kilometara na sat, imaće 11 petlji, 71 most, 23 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 31 propust. Vlada Srbije je sa američko-turskim konzorcijumom Behtel–Enka 5. decembra 2019. potpisala komercijalni ugovor o izgradnji Moravskog koridora u vrednosti od 745 miliona evra, a predviđeni su i dodatni radovi i direktni i indirektni materijalni troškovi od 20 odsto.

Otvaranju deonice prisustvovao predsednik Aleksandar Vučić. Predsednik je pre zvaničnog otvaranja održao sastanak kome su prisustvovali premijer Miloš Vučević, ministar finansija Siniša Mali, ministar za javna ulaganja Darko Glišić, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić, predsednik za infrastrukturu u američkoj kompaniji Behtel Daren Mort i predsednik Upravnog odbora turske kompanije Enka Mehmet Tara.

Takođe su u razgovorima učestvovali i ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar turizma i omladine Husein Memić, državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damjanović koju je Vlada predložila za novog ministra tog resora, kao i ambasador SAD Kristofer Hil i drugi.

U izjavi za medije gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović je naglasio da je ogromno zadovoljstvo za sve građane otvaranje nove deonice puta od Koševa preko Trstenika do Vrnjačke Banje. „Kruševac je jedan od gradova koji je zaslužio ovakvu priliku da dobije auto put i već su osetni razultati i sve pozitivne strane koje nam njegova izgradnja donosi. Ne samo što se tiče kraćeg vremena putovanja za naše sugrađane, već su vidni rezultati i u smislu privrede i prednosti koje donosi jedna ovakva savremena saobraćajnica u uštedi i troškovima transporta. Doći će do promene i u strukturi saobraćaja u smislu rasterećenja tranzitnog prolaza kroz sam grad.“