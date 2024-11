ODRŽANA KONFERENCIJA „EVROPSKI CENTAR GASTRONOMIJE“

U Hotelu „Kocka“ u Vrnjačkoj Banji, uz podršku Opštine Vrnjačka Banja, održana je prestižna konferencija „Evropski centar gastronomije“. Ovaj značajan događaj, koji organizuje Savezna asocijacija regije Alzas, sa sedištem u Vrnjačkoj Banji, privukao je pažnju, ne samo lokalne, već i šire publike, zahvaljujući inspirativnom gostu g. Mišelu Huseru, vlasniku jednog od najprestižnijih svetskih restorana sa Mišelin zvezdicom.

Slađana Novaković, predsednica Savezne asocijacije regije Alzas u Vrnjačkoj Banji, istakla je značaj konferencije za domaću gastronomsku scenu. „Alzas je jedina regija na svetu koja na malom prostoru ima 36 restorana sa Mišelinovim zvezdicama. Samim tim, Alzas ima status evropskog centra gastronomije. Srbija je na putu do prve Mišelinove zvezdice. Svega nekoliko beogradskih restorana je u Mišelinovim vodiču, kao preporuka.Mišel je tu sa željom da, kako ugostiteljima, tako i celokupnoj privredi prenese koje su to male tajne velikih majstora kuhinje. Mišelinove zvezdice se dodeljuju od 1926. godine, a Mišelov restoran je prvu zvezdicu dobio 1936“, rekla je Slađana Novaković.

U inspirativnom predavanju Mišela Husera, na temu „Put kroz Mišelin istoriju dugu 88 godina“, Huser je podelio svoje iskustvo, otkrivajući tajne visokog kulinarstva i standarde koji stoje iza osvajanja i održavanja Mišelin zvezdice. „Došao sam da pričam o svom radu, o svojoj karijeri, da prenesem svoja znanja, iskustvo, kako postati šef. Mogu reći da je potrebna velika ozbiljnost, veliki rad, disciplina i koherencija.Gastronomija mora da se voli i da se dugo bude u tome“, ističe Mišel Huser.

Trenutno se u Mišelinovom vodiču za 2024. godinu nalazi dvadeset i dva restorana iz Srbije, ali nijedan od njih još nije odlikovan Mišelin zvezdicom. Upravo ova konferencija u Vrnjačkoj Banji predstavlja korak ka ostvarenju tog sna. Kako je objašnjeno, cilj je podstaći kulinare, ugostitelje i turističke radnike da streme ka međunarodnim standardima.

Organizaciju konferencije podržala je Opština Vrnjačka Banja, a gosta i učesnike pozdravio je predsednik opštine, Boban Đurović. Naša opština je, pre svega, turistički orijentisana i, s obzirom da je sve veći priliv inostranih gostiju u Vrnjačkoj Banji koji traže veći kvalitet usluge, ne samo u komforu smeštaja, velnes centara, šetačkih staza, već i u domenu gastronomije, mi smo doneli odluku da iskoristimo mogućnost Savezne asocijacije regije Alzas sa sedištem u Vrnjačkoj Banji. Ona je osnovana pre dve godine, uz podršku Udruženja „Ja volim Francusku“, a njena prva kancelarija u Srbiji se nalazi upravo u Vrnjačkoj Banji. Iskoristili smo tu mogućnost da dovedemo Mišela Husera, čiji je restoran odlikovan Mišelin zvezdicom još 1936. godine, da na ovoj konferenciji govori o svim savremenim aspektima gastronomije, značaju odlikovanja Mišelin zvezdice, izuzetno cenjenom u svetu“, kaže Boban Đurović. On navodi da, iako u Srbiji nijedan ugostiteljski objekat nema Mišelin zvezdicu, da to ne znači da Opština Vrnjačka Banja nema pravo da pokrene taj proces, s obzirom da je pozicionirana kao turistički centar Srbije. „Cilj nam je da našim hotelijerima i ugostiteljima, odnosno njihovim upošljenicima koji se bave kulinarstvom, omogućimo da čuju od najboljih o Mišelin standardu, o načinu kako taj standard dostići i eventualno aplicirati za ovo odlikovanja. Drago mi je što smo, kao lokalna samouprava, uspeli da to uradimo prvo ovde u Vrnjačkoj Banji, možda i pre drugih većih gradova sa većom ponudom i većim brojem restorana“, ističe Đurović.

Tekst: vrnjackabanja.gov.rs