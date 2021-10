ODLUKU O RADU DONEĆE TIM ZA ŠKOLE I KRIZNI ŠTAB

Sutra će biti organizovan sastanak Tima za škole sa predstavnicima zdravstvenog dela Kriznog štaba, a tema sastanka će biti da li je potrebno uvođenje onlajn nastave u školama, na period od jedne ili dve nedelje.

Ukoliko dođe do uvođenja onlajn nastave, to se neće odnositi na predškolske ustanove, učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, možda ni na peti i šesti razred, rekao je Ministar prosvete Branko Ružić. „Svakako će reč struke biti ona koja će opredeljivati buduće modele koje ćemo primenjivati u Srbiji, ali odgovorno tvrdim da virus ne dolazi iz škola. Jasno je da virus isključivo dobijamo spolja“, rekao je Ružić.

U ovom talasu koronavirus pokazuje da niko nije pošteđen. Na to koliko je epidemijska situacija u ozbiljna, upozorava i broj dece obolele od kovida 19, kao i broj dece sa respiratornim problemima koji se javljaju na pregled u Službi za zaštitu dece i omladine, a taj broj na dnevnom nivou dolazi i do 200, kažu u kruševačkom Domu zdravlja. U Kruševcu, prema podacima ZZJZ, koronavirus je potvrđen kod nešto manje od 600 učenika.

Četvoro dece koja se nalaze na veštačkoj ventilaciji na Institutu za majku i dete i dalje u dosta lošem stanju, rekao je za RTS Prof. Vladislav Vukomanović. Napominje da je u ovom talasu koronavirusa dvostruko veći broj pregleda dece koja imaju simptome kovida 19. Povećava se broj mališana u dečijim bolnicama sa težom kliničkom slikom. Više ih je i na respiratoru. Profesor Vukomanović smatra da treba razmotriti ozbiljno meru da deca pređu na onlajn nastavu.Govoreći o vakcinaciji dece, Prof. Vukomanović je naveo da nema precizne podatke, ali da je pre tri, četiri nedelje bilo vakcinisano 10.000 dece u Srbiji, a mesec i po dana pre toga bilo je 5.000 vakcinisane dece.

Epidemiolozi će dakle se sutra sastati sa ministrom prosvete Brankom Ružićem, nakon čega će se znati jasan stav o tome kako će se nastava u školama odvijati u narednom periodu. „U svakom slučaju, opredeljenje je da škole treba da nastave da rade. Semafor sistem će se koristiti na dalje, s tim što će se gledati da u gradovima gde ima najviše obolelih, da tu mora da se ide na treći nivo – onlajn“, rekao je najavljući sutrašnji sastanak epidemiolog Branislav Tiodorović. On je dodao da zvaničnu odluku saopštava Ministarsvo prosvete. Tiodorović smatra da je velika stvar da se nastavi škola zbog dece, obrazovanja i socijalno-vaspitne uloge koju ona ima.Sa druge strane, podsećamo, pre tri dana epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović rekao je da će se naredne nedelje verovatno razgovarati o pooštravanju mera i da će predložiti da kovid propusnice važe duže u ugostiteljskim objektima, ali i na nekim drugim mestima.