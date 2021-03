O ČEMU ĆE RASPRAVLJATI KRIZNI ŠTAB, A ŠTA SE VEĆ ZNA??

Rad ugostiteljskih objekata, tržnih centara, uslovi za ulazak u Srbiju i analiza stanja u školama, biće glavne teme sutrašnje sednice Kriznog štaba. Žestoko suprotstavljeni stavovi očekuju se oko rada kafića i restorana, a kada je reč o školama, nema naznaka da će biti izmena sadašnjeg modela.

U školskim ustanovama i prilikom donošenja novih mera, kako sada stvari stoje, ostaće sve isto. Predškolska deca idu u vrtiće, najmlađi od prvog do četvrtog u učionice, a svi ostali nastavu pohađaju onlajn.

To je danas popodne praktično i potvrdio jedan od članova Kriznog štaba Predrag Kon, gostujući u emisiji “Među nama” na televiziji Nova S. On je, govoreći o evenutalnom vraćanju đaka u školske klupe, rekao da neće biti nikakvih promena, kad su pitanju đaci viših razreda, te da će oni ostati na onlajn nastavi.

Najtvrđi stav Kriznog štaba očekuje se upravo sutra, i to oko otvaranja ugostiteljskih objekata i tržnih centara. Prema nezvaničnim najavama, tržni centri i nadalje najverovatnije ostaju zatvoreni, osim prehrambenih radnji i apoteka, za koje poslodavci moraju da omoguće rad. Najžešće suprostavljeni stavovi očekuju se oko ugostiteljskih objekata.

Prema saznanjima “Blica“, medicinski deo Kriznog štaba je protiv otvaranja kafića i restorana, a predstavnici Beograda ponudiće modele za rad. Kako sada stvari stoje, doktori bi mogli da dozvole rad ugostiteljskim objektima, ali isključivo u baštama. Međutim, to praktično znači da neće svi moći da skinu katanac i deo ugostitelja će zasigurno insistirati na tezi da je to diskriminacija. Iako medicinski deo Štaba smatra da bi i to bilo velikodušno jer su kafići i restorani, kako navode, najveći rasadnici virusa, predstavnici Beograda nameravaju da predlože modele rada kako bi svi mogli da rade. Tako je sve manje izvesno da će kafići i restorani biti otvoreni sa skraćenim vremenom već će biti predložena varijanta otvaranja uz posebne zabrane. Te mere bi određivale distancu i koliko ljudi može biti unutar objekta. Ograničenje će zasigurno biti veće od četiri kvadrata i u opticaju je varijanta od devet kvadrata.

Na sutrašnjem zasedanju trebalo bi da se donese odluka o uslovima za ulazak u Srbiju. Razlog više jer se bliži Uskrs i dolazak građana iz dijaspore. Prema poslednjim nezvaničnim najavama, uslov za ulazak u Srbiju biće negativan PCR test ili potvrda o vakcinaciji, ali na osnovu koje se može videti da je putnik primio drugu dozu najmanje tri nedelje ranije. Dodatnu bojazan, kada je reč o ulascima u našu zemlju, izaziva činjenica da su se pojavili novi sojevi virusa. Osim britanskog i brazilski, južnoafrički, koji mogu dodatno da naruše ionako tešku situaciju u zemlji. Zato je medicinski deo Kriznog štaba za pooštrene uslove koji bi se odnosili i na strane državljane i dijasporu.

Podsećamo, trenutno je na snazi mera po kojoj svi stranci, ali i naši građani koji ulaze u Srbiju moraju da imaju negativan nalaz na PCR testu (naši u suprotnom idu u desetodnevni kućni karantin). Međutim, ovo ne važi za one koji dolaze iz Crne Gore, BiH, Bugarske, Mađarske, Albanije i Severne Makedonije.