NASTAVLJAJU SE PROLEĆNE TEMPERATURE OD PREKO 20°C TOKOM DANA, KIŠA U SREDU I NEDELJU

U Srbiji u ponedeljak malo do umereno oblačno i toplo. Posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u većini krajeva kiša i lokalni pljuskovi. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i košavskom području i jak, južnih smerova. Najniža temperatura od -1°C na istoku i jugoistoku Srbije do 10°C u Beogradu. Najviša temperatura od 20 do 24°C.

U Kruševcu u ponedeljak sunčano. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 23°C.

U Srbiji u utorak promenljivo oblačno i svežije s kišom i lokalnim pljuskovima, koji lokalno mogu biti i obilniji. Duvaće pojačan vetar južnih pravaca. Najniža temperatura od 4 do 13°C, a najviša od 15°C na severozapadu do 22°C na jugoistoku Srbije. Upozorenje: Količina padavina veća od 20 l/m² za 12 sati, verovatnoća 60%.

U Kruševcu u utorak smena sunca i oblaka. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 21°C.

U Srbiji u u sredu promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti i obilniji. Duvaće pojačan vetar južnih pravaca. Najniža temperatura od 7 do 11°C, a najviša od 16 do 21°C. Upozorenje: Količina padavina veća od 20 l/m² za 12 sati, verovatnoća 60%.

U Kruševcu u sredu oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 20°C.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, na severu i zapadu Srbije uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima povremeno sa pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova. Vetar umeren do pojačan, jugozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12°C, a najviša od 17 do 22°C.

U Kruševcu u četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 22°C.

U Kruševcu u petak takođe promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 22°C.

U Kruševcu u subotu smena sunca i oblaka. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 24°C.

U Kruševcu u nedelju promenljivo oblačno sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 17°C.

Relativno povoljne biometeorološke prilike: Zadržava se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolje i umora. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kod osetljivih osoba. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.