NAREDNIH DANA U SRBIJI VIŠE SUNCA UZ PORAST TEMPERATURE

U Srbiji u ponedeljak jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano, samo ujutro na jugozapadu, jugu i jugoistoku umereno oblačno. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 1, a najviša od 8 do 12 stepeni.

U Kruševcu u ponedeljak sunčano. Jutarnja temperatura -1, maksimalna dnevna 11°C.

U Srbiji u utorak pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša od 10 do 15 stepeni.

U Kruševcu u utorak sunčano. Jutarnja temperatura -2, maksimalna dnevna oko 13°C.

U Srbiji u sredu pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severni. Najniža temperatura od -2 do 3, a najviša od 13 do 17 stepeni.

U Kruševcu u sredu sunčano. Jutarnja temperatura -1, maksimalna dnevna 16°C.

U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severoistočni i istočni. Najniža temperatura od -1 do 4, a najviša od 16 do 20 stepeni.

U Kruševcu u četvrtak sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 1, maksimalna dnevna 19°C.

Prognoza vremena od petka, 07. do utorka, 11. marta 2025.: Pretežno sunčano i toplo. Za vikend (08. i 09.03.) prolazno umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo.

U Kruševcu u petak sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 1, maksimalna dnevna 21°C.

U Kruševcu u subotu i nedelju promenljivo vreme sa smenom sunčanih i oblačnih perioda. Jutarnja temperatura u subotu 4, u nedelju ujutru čak 9°C. Maksimalne dnevne 19°C.