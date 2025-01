NAREDNIH DANA SA MEDITERANA ĆE STIZATI VEOMA TOPLA VAZDUŠNA MASA

U Srbiji u ponedeljak ujutru po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, ponegde i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 8, a najviša dnevna od 16 do 19, u Timočkoj Krajini i u mestima sa dužim zadržavanjem hladnije, oko 12 stepeni.

U Kruševcu u ponedeljak sunčano. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 17°C.

U Srbiji u utorak vetrovito i toplo uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana biti u slabljenju. Tokom dana postepeno naoblačenje sa zapada, koje će posle podne u severnim i zapadnim, a uveče i noću i u ostalim predelima usloviti kišu i lokalne pljuskove. Najniža temperatura od 2 do 11, u Timočkoj Krajini oko -2, a najviša dnevna od 16 do 19, osim u Timočkoj Krajini gde se očekuje oko 10 stepeni.

U Kruševcu u utorak sunčano. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 18°C.

U Srbiji u sredu temperatura u manjem padu. Tokom dana promenljivo oblačno, ujutru i pre podne sa kišom u južnim, a posle podne i u ostalim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 10, a najviša od 12 do 17 stepeni.

U Kruševcu u sredu oblačno, sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 16°C.

U Srbiji u četvrtak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 11 do 15 stepeni.

U Kruševcu u četvrtak oblačno, sa sunčanim intervalima i šansom za kišu. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 16°C.

U Srbiji od petka do sledećeg utorka umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom.

U Kruševcu u petak uglavnom sunčano, sa malo oblaka. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 13°C.

U Kruševcu u subotu vreme slično kao u petak, sunčano, sa malo oblaka. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 14°C.

