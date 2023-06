Status energetski ugroženog kupca ostvaruje 70.500 najsiromašnijih građana, gotovo za trećinu više nego početkom godine. Iz Vlade savetuju građane da se prijave i umanje račune za struju i daljinsko grejanje, a u grejnoj sezoni i gas, jer novca ima za 191.000 najugroženijih domaćinstva.

Najsiromašniji građani mogu dobiti do 250 kilovat sati struje besplatno, što nekima pokriva i celu mesečnu potrošnju ili umanjiti račune za grejanje od 40 do 60 posto u zavisnosti od broja članova domaćinstva. To pravo imaju svi primaoci socijalne pomoći, dečijeg dodatka, tuđe nege, a od ove godine mogu ga steći i siromašna seoska domaćinstva i ona koja imaju bolesnog člana porodice.

Pravo na popust imaju i druga domaćinstva u zavisnosti od prihoda i broja članova, a zahtev svi predaju nadležnim gradskim i opštinskim službama.