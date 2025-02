Virus gripa nastavlja da se širi u Srbiji, a prisutan je i veliki broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija. Na odeljenju kruševačke pulmologije leči se veliki broj pacijenata. U Srbiji se i dalje registruje srednji intenzitet aktivnosti virusa gripa i njegova široka geografska rasprostranjenost, a najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ pokazuje da je prošle sedmice, od 10. do 16. februara, dijagnostikovano 14.072 obolelih od oboljenja sličnih gripu, a 17.081 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Najviše obolelih je i dalje među decom, mlađom od 4 godine, i uzrastu od 5 do 14. Virus gripa registrovan je i u Rasinskom okrugu, a zbog komplikacija na odeljenju pulmologije Opšte bolnice leči se veliki broj pacijenata.

Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom – rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Uobičajeni simptomi gripa su: povišena telesna temperature, malaksalost, glavobolja, bol u mišićima i zglobovima, kašalj, bol u grlu, pojačana sekrecija iz nosa. Osim što je potrebno da se bolest dobro odleži kako bi se pacijent izlečio do kraja, od ogromne je važnosti da se imunitet pojača. Dobar san od 6 do 8 sati, zdrava ishrana i fizička aktivnost kod onih koji su zdravi takođe su ključni. Neophodno je izbegavati i energetske napitke, kao i velike količine kofeina poručuju lekari.