MINISTAR DAČIĆ OBIŠAO PRIPADNIKE KRUŠEVAČKE POLICIJSKE UPRAVE

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je, nakon svečane sednice Vlade Republike Srbije, pripadnike Policijske uprave u Kruševcu i Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu i naglasio da će Ministarstvo nastaviti da ulaže u opremu i bolje uslove rada svih pripadnika MUP-a.

Ministar Dačić je istakao da je zadovoljan rezultatima rada policije i naglasio da je, prema statistici, u Srbiji smanjen broj izvršenih krivičnih dela i to ne samo u odnosu na 2023., nego i na period pre 2012. godine. „Od 2001. do 2012, taj broj je manji za čak 40 posto, što je za nas od velikog značaja zato što svrha postojanja policije jeste upravo da građani budu bezbedni. U tom pogledu mi želimo da se obezbedi stabilan javni red i mir, da se spreče narušavanja bezbednosti zemlje i teritorijalnog integriteta i suvereniteta, a opet sa druge strane da građani imaju jedan odnos poštovanja prema policiji, kao što i policija treba da ima odnos poštovanja prema građanima“, rekao je ministar Dačić. “Što se tiče kontrole saobraćaja, nama je u interesu da imamo rigoroznu kontrolu i oštre kazne. Manji je broj poginulih u toku ove godine, nego u protekloj godini, ali to ne znači da ne treba da radimo i dalje. Nama je cilj da svedemo taj broj na nula stradale dece u saobraćaju, a i naravno, da ima što manje stradalih odraslih. Sprovodimo preventivne akcije i oštre kontrole, naročito zato što je povećan broj onih koji voze pod uticajem narkotika i zato kontrole moraju da budu rigoroznije. Zadovoljni smo rezultatima rada policije i MUP u Kruševcu i celom okrugu i nastavićemo da ih podstičemo da dobro rade“, poručio je ministar Dačić u Kruševcu.