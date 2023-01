METEOS: ZNATNO TOPLIJE OD PROSEKA, ALI VETROVITO

U utorak vrlo toplo za ovo doba godine uz umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar, u južnom Banatu i na planinama vrlo jak. Tokom dana promenljiva oblačnost sa prolaznom kratkotrajnom kišom ponegde, a biće i sunčanih intervala. U Timočkoj Krajini biće hladnije nego u ostalim predelima i oblačno sa slabijim vetrom i kišom povremeno. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 8°C, a maksimalna od 7°C u Negotinu do 15°C u centralnoj i južnoj Srbiji. Uveče relativno toplo. Temperatura u 22 sata od 6°C do 11°C.

U utorak u Kruševcu znatno toplije od proseka za ovo doba godine i vetrovito uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar umeren južni ili istočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 15°C.

U sredu vrlo toplo za ovo doba godine uz umeren do pojačan južni i jugozapadni vetar. Tokom dana promenljiva oblačnost, pa je moguća i kratkotrajna kiša, ali i sunčani intervali. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 10°C, a maksimalna od 11°C u Negotinu do 19°C ponegde u centralnoj i južnoj Srbiji. Uveče relativno toplo sa kratkotarjnom kišom ponegde. Temperatura u 22h od 6°C do 11°C.

U četvrtak oblačno sa kišom uz postepeni pad temperature tokom popodneva i večeri, ali i dalje iznad proseka. U petak zahlađenje sa kišom koja prelazi u susnežicu i sneg do kraja dana, a najpre na zapadu i severu Srbije. U subotu i nedelju u svim krajevima hladnije sa snegom i dnevnom temperaturom oko 0°C, prema današnjoj prognozi.