METEOS: ZA VIKEND U SRBIJI LETNJE TEMPERATURE

U subotu nakon svežeg i ponegde maglovitog jutra, tokom dana sunčano i još toplije nego u petak. Vetar slab zapadni i severozapadni, a samo u Timočkoj Krajini umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°Cna jugu do 14°C u Beogradu, a maksimalna od 26°C do 29°C koliko se očekuje u Prijepolju i Bajinoj Bašti.Uveče vedro i toplije nego prethodne noći. Temperatura u 22h od 15°C do 20°C.

U subotu u Kruševcu, nakon hladnog jutra, tokom dana sunčano i još malo toplije nego u petak. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna oko 27°C.

U nedelju sunčano i još toplije uz pravu letnju temperaturu, ponegde do 30°C. Vetar slabjužni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C na jugu do 16°C u Beogradu, a maksimalna od 27°C do 30°C.

U ponedeljak toplo, ali uz naoblačenje sa kišom i pljuskovima, najpre na severu i zapadu Srbije, a do kraja dana i u ostalim krajevima. U utorak svežije sa kišom povremeno. U sredu i četvrtak sunčani intervali uz promenljivu oblačnost i retku pojavu kratkotrajne kiše.