METEOS: ZA VIKEND TOPLIJE, KIŠA MOGUĆA U NEDELJU POPODNE

U subotu znatno toplije i pretežno sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka. Samo je na krajnjem jugu i istoku Srbije moguća retka pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren do pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 15°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 14°C do 18°C.

U subotu u Kruševcu još toplije i pretežno sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, maksimalna do 27°C. Uveče suvo.

U nedelju toplo sa sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. U popodnevnim satima je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa većom šansom u jugozapadnim i centralnim predelima Srbije. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 10°C do 16°C, a maksimalna od 22°C do 26°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 14°C do 19°C.

Tokom većeg dela iduće sedmice toplo sa sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. U popodnevnim satima je moguća ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Dnevne temperature oko ili malo iznad 25°C u većini krajeva.