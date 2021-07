METEOS: VIŠE SUNČANIH SATI I PORAST TEMPERATURE

U sredu prijatna temperatura i duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka. Postoji mala šansa za retku pojavu kratkotrajne kiše. Vetar slab do umeren severozapadni i severni, u Timočkoj Krajini pojačan severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C u Požegi i Vršcu do 21°C u Negotinu, a maksimalna od 25°C u Prištini do 29°C u Negotinu.

U sredu u Kruševcu duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka. Vetar umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 27°C.

U četvrtak pretežno sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 26°C do 29°C.

U petak i za vikend sunčano uz svakodnevni porast temperature koja će u subotu biti malo preko 30°C, a u nedelju vrućina i temperatura do 35°C. Početkom iduće sedmice još veća vrućina i temperatura preko 35°C u većini predela, a u utorak ponegde blizu 40°C.