METEOS: VEOMA HLADNO U NEDELJU U KRUŠEVCU

U nedelju vrlo hladno i pretežno oblačno sa snegom u većini krajeva. Očekuje se manje povećanje visine snega, od 2 do 5 cm. Suvo bi moglo biti samo u Negotinskoj Krajini gde su mogući sunčani intervali. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -10°C do -6°C, a maksimalna od -6°C do -2°C.

U nedelju u Kruševcu vrlo hladno i pretežno oblačno sa snegom povremeno. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -10°C, a maksimalna do -5°C.

U ponedeljak suvo vreme sa jakim mrazem ujutru i sunčanim intervalima tokom dana uz dnevnu temperaturu ispod 0°C u svim krajevima. U utorak ujutru takođe jak mraz i promenljiva oblačnost tokom dana. U sredu jak mraz ujutru i duži sunčani periodi uz postepen porast dnevne temperature koji će se nastaviti u drugoj polovini sedmice uz značajnije otopljenje u petak i za naredni vikend.